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22.08.19 16:26

МКМТ начала расследование против импорта азотных удобрений

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила специальное расследование в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта.

МКМТ начала расследование против импорта азотных удобрений

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины, передает БизнесЦензор.

21 августа 2019 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором рассматривались вопросы защиты украинских товаропроизводителей от недобросовестного и растущего импорта.

По результатам проведения заседания, комиссия приняла решение:

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