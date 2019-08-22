"Газпром" завершил укладку "Северного потока-2" в водах Финляндии

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словам российского президента, завершение строительства газопровода будет зависеть прежде всего от европейских партнеров.

"Думаю, что проект будет реализован", – отметил Путин.

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Как сообщалось, Дания остается последней страной, которая не выдала разрешения на прокладку газопровода. "Газпром" рассчитывает, что власти страны в октябре предоставят согласие для "Северного потокп-2".

В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Северный поток-2" еще можно успеть запустить в 2019 году, остается только решить вопрос с укладкой трубы в территориальных водах Дании.

Срок запуска газопровода "Северный поток-2", который строит "Газпром", является критичным для переговоров о будущем транзита российского газа через Украину. Текущий газовый контракт между Киевом и Москвой истекает в конце 2019 года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что единственным человеком, способным решить проблему "Северного потока-2" в интересах Украины, является президент США Дональд Трамп.

По данным российского "Газпрома", уже проложено 70% новой газовой магистрали, однако с апреля 2017 года российский монополист так и не получил разрешение датских властей на прокладку участка со 147 по 175 километр трубопровода в акватории Дании.

В материалах оператора проекта – Nord Stream 2 AG – отмечалось, что завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.

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