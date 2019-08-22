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22.08.19 20:12

В новых квартирах больше не будут предусмотрены радиоточки, – Минрегион

В новых государственных строительных нормах по проектированию жилых домов удалена устаревшая советская норма – обязательно предусматривать в каждой квартире устройства для подключения к радиосети (радиоточки). Теперь радиоточки должны устраиваться только в помещениях дежурного персонала/консьержа и технологических служб. Нормы уже опубликованы и вступают в силу с 1 декабря 2019 года.

радио

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Мы убрали еще одно устаревшее требование в ГСН, которое существовало с советских времен – обязательно предусматривать в каждой квартире радиоточки-устройства для подключения к радиосети. Больше скажу, по старым ГСН они предусматривались в каждой комнате и на кухне. Конечно, сейчас в новых домах их вряд ли используют по назначению, ведь есть интернет. Поэтому это нецелесообразно и еще лишние средства жителей на оплату коммунальных услуг. В новых нормах мы убрали эту устаревшую требование и взамен оставили проектирование радиоточек сразу на дом – чтобы в случае чрезвычайных ситуаций и блокирования других сетей люди смогли оперативно узнать информацию от консьержа или другого дежурного", – сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Согласно новым нормам, устанавливать присоединительные устройства к сети радио нужно только в помещениях дежурного и технологических служб дома согласно требований ГСН "Системы противопожарной защиты". Сейчас же, согласно строительным нормам, присоединительные устройства проводного вещания в квартирах устанавливаются в каждой комнате и кухне.

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