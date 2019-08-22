Бывший руководитель ГФС лишился должности главы Одесской таможни

Увольнение Власова с должности подтвердил врио главы ГФС Денис Гутенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы (ГФС) Дениса Гутенко временно исполняющим обязанности главы ведомства 17 июля.

Напомним, 13 июля президент Владимир Зеленский призвал исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.

В свою очередь глава ГФС 16 июля сообщил, что написал заявление об отставке с поста и.о. главы ГФС. После этого Кабинет министров уволил Власова с должности и.о. главы Государственной фискальной службы Украины. Однако он оставался главой Одесской таможни.

Власов был назначен исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы осенью 2018 года. Решение о смене и.о. главы ГФС было принято в связи с отставкой Мирослава Продана.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram