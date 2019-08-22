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22.08.19 15:38

Кабмин уволил заместителя министра социальной политики Попову

Кабинет министров уволил Ларису Попову с должности заместителя министра социальной политики Украины.

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Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №641-р от 21 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Попова уволена согласно поданному заявлению.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Ларису Попову заместителем министра социальной политики в июне 2018 года.

С 2011 по 2013 год Попова работала на должности директора Департамента труда и соцзащиты населения Винницкого горсовета, с июля 2013 года работала на должности директора Департамента соцполитики Винницкого горсовета.

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