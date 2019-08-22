Треть всех доходов России обеспечивают нефть и газ, – исследование

Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные подсчеты на основании данных российского Минфина, Казначейства и Федеральной налоговой службы (ФНС), передает БизнесЦензор.

Как отмечает издание, Минфин России с 2006 года публикует "нефтегазовые доходы" федерального бюджета, в разные годы доля нефтегазовых доходов в бюджете, по данным министерства, варьировалась от 36 до 51%, а по итогам прошлого года составила 46,3% (9 трлн рублей).

Однако оценка Минфина не включает в себя поступления общего характера от нефтегазовой отрасли, которые в зависимости от задачи такой оценки можно было бы отнести к "расширенным" нефтегазовым доходам, например от налога на прибыль нефтегазовых компаний или НДС в отрасли.

По подсчетам агентства, нефтегазовые доходы в расширенном понимании – сумма поступлений по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа превысила 10,5 трлн руб. по итогам 2018 года, то есть оказалась по меньшей мере на 17% больше оценки Минфина для федерального бюджета.

При этом с учетом дивидендов расширенная оценка нефтегазовых доходов бюджета была бы еще больше: от "Газпрома" государство по результатам 2018 года получит почти 192,5 млрд руб. дивидендов, от "Роснефти" — 137,3 млрд руб. Две трети дивидендов в федеральный бюджет поступает от крупнейших компаний нефтегазового сектора.

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При оценке нефтегазовых доходов российский Минфин включает не все платежи, которые поступают в бюджет от нефтегазовой отрасли в целом – как в виде налогов и страховых взносов, так и в виде иных регулярных платежей.

Однако в 2006 году, когда Минфин РФ внедрял понятие нефтегазовых доходов, первоначально было предложено включать в них больше платежей, в том числе как раз налог на прибыль и дивиденды нефтегазовых компаний. И, например, применительно к 2006 году первоначальная оценка давала на 19% больше, чем в итоге взятая Минфином за основу.

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