"Энергоатом" и канадская Cameco подписали меморандум о сотрудничестве

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

Документом предусматривается изучение возможностей сотрудничества между НАЭК "Энергоатом" как оператором всех действующих АЭС Украины и компанией, намеревающейся развивать различные направления деятельности в ядерно-топливном секторе - корпорацией Cameco, являющейся производителем и имеющей технологии производства ураново-оксидного концентрата, гексафторида урана и ядерного топлива. Согласно Меморандуму, стороны рассмотрят возможности развития сотрудничества в поставках и производстве по технологиям Cameco урановой продукции и ядерного топлива.

В компании также напомнили, что "Энергоатом" последовательно работает над расширением диверсификации источников ядерных материалов и услуг. Так, в первом полугодии 2019 года объем закупок ядерного топлива у американской компании Westinghouse превысил 50%. Таким образом "Энергоатом" полностью выполняет рекомендации МАГАТЭ о необходимости иметь не менее двух поставщиков ядерного топлива. Кроме того, в августе 2016 года "Энергоатом" и британско-немецко-голландская компания URENCO заключили соглашение о поставках обогащенного урана.

Cameco (Canadian Mining and Energy Corporation) - канадская горнорудная компания, деятельность которой охватывает весь цикл производства ядерного топлива: добыча урановой руды, производство U3O8 (закись-окись урана), переработка (очистка) в UO3 (трехокись урана), конверсия в UF6 ( гексафторид урана для легководных реакторов) и UO2 (диоксид урана для реакторов CANDU), обогащение и производство тепловыделяющих сборок (ТВС). Штаб-квартира Cameco расположена в городе Саскатун Канада.

Cameco входит в тройку крупнейших производителей урана в мире.

По данным 2018 года, на компанию приходится около 18% мировой добычи и 9% мировых поставок урана. Суммарно производственные мощности по добыче урана в Канаде и Казахстане составляют более 53 млн фунтов (около 24 млн тонн) U3O8 ежегодно. Достоверные урановые запасы месторождений, принадлежащих Cameco, составляют около 467 млн фунтов (около 211,5 млн тонн) U3O8. В 2018 году объем добычи уранового концентрата Cameco составил 9,2 млн фунтов (около 4,2 млн тонн).

Производственные мощности Cameco по конверсии сосредоточены на заводе в городе Порт-Хоуп и составляют около 20% мировых мощностей. Cameco принадлежат 24% акций обогатительного предприятия Global Laser Enrichment (GLE) в США. Производством топливных сборок и реакторных компонентов для реакторов CANDU занимается дочернее предприятие Cameco Fuel Manufacturing Inc., которое является основным поставщиком ТВС для канадских реакторов CANDU. Кроме этого, Cameco принадлежит немецкий концерн NUKEM GmbH, который является крупнейшим в мире трейдером урана и урановых продуктов.

Покупателями урана и топливных услуг Cameco являются компании-операторы АЭС в Бельгии, Канаде, Китае, Финляндии, Франции, Германии, Индии, Японии, Южной Корее, Испании, Швеции, Тайване и США.

10 июля 2019 года Кабинет министров одобрил реорганизацию ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Желтые Воды, Днепропетровская область) путем присоединения его к ГП "НАЭК "Энергоатом". В решении Кабмина говорится, что присоединение ВостГОК к "Энергоатому" позволит создать интегрированную инфраструктуру, которая будет включать в себя мощности по добыче и переработке уранового сырья и генерации электроэнергии атомными станциями. Также "Энергоатом" получит базу для циркониевого производства, развитие которого позволит самостоятельно производить циркониевые комплектующие для ядерного топлива.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram