Власти Киева подсчитали количество аварийных мостов

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской госадминистрации.

"Чтобы определить техническое состояние мостовых сооружений в Киеве и, собственно, понять общую ситуацию с мостами, только за 2017-2019 годы было проведено 193 специальных обследования. На сегодня собранная информация позволяет констатировать, что мостовые сооружения в Киеве находятся в ненадлежащем состоянии и требуют неотложных мер по реконструкции, капитальным и текущим ремонтам, а некоторые объекты – вообще полного закрытия", – отметил заместитель председателя КГГА.

Давтян добавил, что по состоянию на август, 27 мостовых сооружений или 16% от их общего количества, определенные как неработоспособные. Еще 74 сооружения или почти 44% – как ограниченно работоспособные. Работоспособными являются 37 мостовых сооружений, ограничено исправными – 22 сооружения, и полностью исправными – 9 сооружений или всего 5%.

"Учитывая то, что более 20 лет в столице не изучался вопрос технического состояния мостовых сооружений, текущими ремонтами ситуацию никак не изменить. Только капитальные ремонты и реконструкция мостовых сооружений способны решить проблемные вопросы мостового хозяйства столицы", – подчеркнул чиновник.

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По словам замглавы КГГА, прогнозируемый план только текущего ремонта, а это мелкий и средний ремонт, который частично задержит полное разрушение мостовых сооружений на 2020-2022 годы требует почти 5 млрд грн.

Кроме этого, по словам Давтяна, продолжается работа по привлечению финансирования в объеме до 60 млн евро от ЕБРР для проведения капитального ремонта автопроездов моста Метро.

Чиновник добавил, что также рассматривается возможность проведения реконструкции моста Патона за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка. Ориентировочная стоимость проекта – 150 млн евро. За эти средства будет восстановлено техническое состояние сооружения, продлен срок службы моста. Также удастся увеличить пропускную и провозную способности сооружения путем увеличения количества полос для движения.

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