Вложения иностранцев в украинские облигации начали сокращаться (обновлено)

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Портфель ОВГЗ в собственности банков Украины также сократился – на 2,14 млрд грн (на 0,6%) – до 336,96 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – сократился на 0,63 млрд грн (на 2,4%) – до 25,26 млрд грн, физлиц – на 0,25 млрд грн (на 2,6%) до 9,36 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ уменьшился на 4,12 млрд грн (на 0,5%) – до 794,82 млрд грн.

Ситуацию с вложениями нерезидентов в украинские ОВГЗ прокомментировал заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

"Последние несколько недель приток валюты от нерезидентов очень небольшой, некоторые даже выходили из ОВГЗ. Но это не имело значительного влияния на курс. Сейчас Украина имеет приемлемые условия торговли: благоприятные цены на мировом рынке и большой урожай", – сказал Чурий в интервью УНИАН.

Замглавы НБУ отметил, что иностранные инвесторы с начала года завели в страну около $3 млрд, что составляет менее 10% объемов экспорта, и потенциал прихода нерезидентов в ОВГЗ еще достаточно велик.

"Портфель нерезидентов составляет лишь 11-12% от общего объема гривневых ОВГЗ в обращении или около 20% без портфеля НБУ. Если сравнивать с другими странами, то в Перу этот показатель составляет 55%, Чехии – 40%. В Индонезии, ЮАР, Мексике – около 30-40%", – отметил Чурий.

При этом замглавы Нацбанка не опасается быстрого выхода иностранных инвесторов из ОВГЗ.

"Если говорить о рисках "горячего" капитала, то выход нерезидентов из ОВГЗ не может быть очень быстрым, поскольку речь идет преимущественно о долгосрочных инвестициях. Конечно, облигации можно продать на вторичном рынке, но ликвидность этого рынка ограничена. Поэтому инвесторы будут учитывать это. Со снижением инфляции уменьшаются и ставки заимствований. Но это не значит, что нерезиденты сразу выведут все средства", – добавил Чурий.

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Как сообщалось, Министерство финансов во вторник, 20 августа, разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1,07 млрд грн, что на 45% меньше, чем неделей ранее.

В прошлый вторник, 13 августа, Министерство финансов разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1,96 млрд грн, что на 26% меньше, чем неделей ранее.

После проведенного на минувшей неделе аукциона портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 15 августа увеличился на 0,98 млрд грн (на 1,1%) – до 87,75 млрд грн.

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