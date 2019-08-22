Вложения иностранцев в украинские облигации начали сокращаться

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Портфель ОВГЗ в собственности банков Украины также сократился – на 2,14 млрд грн (на 0,6%) – до 336,96 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – сократился на 0,63 млрд грн (на 2,4%) – до 25,26 млрд грн, физлиц – на 0,25 млрд грн (на 2,6%) до 9,36 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ уменьшился на 4,12 млрд грн (на 0,5%) – до 794,82 млрд грн.

Читайте также: Минфин сократил размещение гривневых облигаций, вновь снизив ставки

Как сообщалось, Министерство финансов во вторник, 20 августа, разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1,07 млрд грн, что на 45% меньше, чем неделей ранее.

В прошлый вторник, 13 августа, Министерство финансов разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1,96 млрд грн, что на 26% меньше, чем неделей ранее.

После проведенного на минувшей неделе аукциона портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 15 августа увеличился на 0,98 млрд грн (на 1,1%) – до 87,75 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram