Кабмин одобрил кредит ЕБРР для "Укргаздобычи" на $52 миллиона

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова написала в сети Facebook.

По словам главы Минфина, ставка по кредиту составит месячный EURIBOR +1% годовых, одноразовая комиссия – 1% от суммы траншей. Комиссия по обязательствам – 0,5%.

"Имеем два в одном – средства на добычу за счет официального кредитования на выгодных условиях, что соответствует нашей Стратегии управления долгом и таргету по дефициту", – отметила Маркарова.

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Как сообщалось, "Укргаздобыча" планирует получить кредит на сумму $52 млн от Европейского банка реконструкции и развития под государственные гарантии.

Кредитные средства будут направлены на закупку 10 станков капитального ремонта скважин (КРС) грузоподъемностью 125 и 180 тонн (по 5 ед.) и модернизацию газовых турбин на месторождении "Локачи".

Обслуживание и погашение будет осуществляться за счет собственных средств "Укргаздобычи".

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