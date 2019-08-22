Из "Сумыгаз" уходят квалифицированные кадры из-за низких зарплат

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сумыгаз" сообщает БизнесЦензор.

Только за 7 месяцев текущего года из компании уволились 153 специалиста. Отток работников на предприятии составил 8%, говорится в сообщении.

"Сейчас критическая ситуация с оттоком кадров наблюдается во всех газораспределительных компаниях страны из-за того, что НКРЭКУ уже 3 года не пересматривает тарифы на распределение природного газа. Именно в нем заложены фонд оплаты труда, а зарплаты на предприятиях "заморожены" на уровне 2016 года. Так при действующей цене природного газа АО "Сумыгаз" получает лишь 54 копейки", - сообщает компания.

Среднемесячная оплата труда в "Сумыгаз" составляет 7627 грн, в то время как в Сумской области средняя зарплата - 9134 грн, а в промышленности - 9903 грн. на месяц.

"Все обращения газораспределительных предприятий Украины в НКРЭКУ по установлению экономически обоснованного тарифа на распределение в структуре цены на газ и соответственно конкурентного уровня заработной платы, пока остаются без рассмотрения", - сообщает "Сумыгаз".

Для обеспечения функционирования почти 12 тыс. км газопроводов, оборудования на них, распределения газа потребителям Сумщине необходимые специалисты высокого уровня квалификации. Сейчас у компании есть ряд вакантных должностей. Среди наиболее востребованных профессий - слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов и оборудования на них, мастера и водители.

На прошлой неделе в АО "Сумыгаз" состоялись открытые обсуждения проекта тарифа на распределение природного газа на 2019 год. Протокол результатов обсуждения направлен для рассмотрения НКРЭКУ.