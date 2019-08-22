БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
22.08.19 12:53

Суд снял арест с компьютеров в деле расследования формулы "Роттердам+"

21 августа коллегия судей Киевского апелляционного суда под председательством Игоря Паленика отменила арест компьютеров, на которых были найдены доказательства фигурантов схемы "Роттердам +".

суд

Об этом со ссылкой на ЦПК сообщает БизнесЦензор.

Детективы НАБУ при расследовании дела "Роттердам +" еще 2017 провели обыски в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), где изъяли 5 компьютеров.

Эти устройства могут стать важным доказательством по делу, потому что на них нашли переписку между фигурантами схемы "Роттердам +". Поэтому для сохранения этих вещественных доказательств, по ходатайству НАБУ, Соломенский суд Киева наложил на них арест.

В частности, как сообщал в суде прокурор САП Виталий Пономаренко, в переписке речь шла о том, что фигуранты дела планировали включить в формулу "Роттердам +" расходы, которые планировалось осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100