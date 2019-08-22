Цены на картофель подскочили вдвое из-за плохого урожая

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"По сравнению с прошлым годом картофель подорожал в два раза. Это связано с тем, что был неурожай по ранним и средним сортам картофеля. Также, по предварительной информации фермеров, сокращение урожайности ожидается в пределах 20% по позднему картофелю. Соответственно, предложение на рынке меньше", - сказала Гетьман.

Она добавила, что подорожание в августе связано также с тем, что произошла задержка в уборке этой культуры, поскольку в мае фермеры вынуждены были ее пересаживать. Так, в текущем году уборка позднего картофеля задерживается на 10-14 дней по сравнению с прошлым годом.

По словам эксперта, в 2019 году Украина впервые начала импортировать картофель в период уборки собственного урожая.

"Украина всегда импортирует картофель в зимний период. Бывало, когда у нас цены росли, мы импортировали картофель из Египта. Впервые (в этом году) мы начали импортировать, наверное, в период непосредственно уборки собственного урожая. Но вообще Украина импортирует картошку из Египта, из Беларуси и даже из Польши", - сказала Гетьман, добавив, что европейские страны в 2019 году также столкнулись с неурожаем.

Она отметила, что закупочные цены на картофель могут несколько снизиться на период уборки позднего картофеля, но снижение цен до уровня прошлогодних не ожидается.

"Я думаю, что на период уборки цены немного снизятся, но будут ли они ниже прошлогодних - наверное, нет. По картофелю цена может быть, наверное, даже выше", - подчеркнула эксперт. Гетьман добавила, что в 2019 году значительный рост закупочных цен наблюдается по всем овощам.

В частности, наиболее заметный рост цен был на помидоры, огурцы, лук и капусту.