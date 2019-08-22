В порту Бердянска начались работы по углублению дна. ФОТОрепортаж

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

В порт Бердянска прибыл земснаряд Dunay - первое из трех судов дноуглубительного флота подрядчика, который по договору АМПУ восстановит паспортные глубины этого порта на Азовском море.

"Перед подрядчиком стоит масштабная задача - провести дноуглубление общим объемом 1,8 млн куб м. Первый земснаряд уже приступил к работе в акватории порта, мы ожидаем, что в сентябре флот подрядчика начнет работу в акватории Бердянского порта в полном составе", - сообщает Бердянского филиала ГП "АМПУ" Александр Барчан.

Для обеспечения восстановления паспортных глубин в порту Бердянск АМПУ провела тендер в системе Prozorro и в конце мая подписала договор с победителем - ООО "Специализированное техническое бюро Азимут".



