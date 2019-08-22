На Южно-Украинской АЭС нелегально майнили криптовалюту (обновлено)

Об этом говорится в постановлении Центрального райсуда Николаева, сообщает БизнесЦензор.

"УСБ Украины в Николаевской области расследуется уголовное производство №22019150000000006 по сведениям о том, что должностные лица ОП "ЮУ АЭС" в режимном помещении станции несанкционировано разместили компьютерное оборудование с подключением к сети интернет", – говорится в документе.

По данным следствия, в результате этого произошло разглашение сведений о физической защите станции, что составляет государственную тайну. Проведены обыски, изъята компьютерная техника и комплектующие, которые использовались для майнинга.

В свою очередь в пресс-службе Южно-Украинской АЭС подтвердили информацию об обыске, однако заявили, что информация о риске утечки данных о физической защите атомной станции не имеет под собой никаких оснований.

"Проведенным внутренним расследованием установлено, что изъятое оборудование не имело физического подключения к локальной вычислительной сети ЮУ АЭС, поэтому распространенная в некоторых СМИ информация о риске утечки данных о физической защите атомной станции не имеет под собой никаких оснований", – сказано в сообщении предприятия.

На Южно-Украинской АЭС уточнили, что в результате обыска на станции было выявлено, что в одном из складских помещений, в котором хранятся запасные части для вспомогательного оборудования, работником АЭС было размещено собственно компьютерное оборудование для "майнинга" криптовалют.

Доступ к этому складского помещения был только у этого сотрудника, личное компьютерное оборудование, которое принадлежало работнику, изъято в ходе обыска.

"Тем не менее, учитывая, что два частных компьютерных устройства в процессе работы потребляли электроэнергию предприятия, к работнику применено взыскание в виде лишения премии и перевод на нижеоплачиваемую работу согласно поданному им заявлению", – отмечается в сообщении.

На предприятии добавили, что размер материального ущерба от таких действий сотрудника будет установлен в рамках судебно-экономической экспертизы в процессе досудебного расследования. Эта сумма будет взыскана с работника в пользу ЮУ АЭС по результатам рассмотрения данного дела судом.

"Подробности дела не подлежат разглашению, так как является тайной следствия. Они могут быть обнародованы после завершения судебного процесса", – отмечается в сообщении.