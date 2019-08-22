На Южно-Украинской АЭС нелегально майнили криптовалюту

Об этом говорится в постановлении Центрального райсуда Николаева, сообщает БизнесЦензор.

"СВ УСБ Украины в Николаевской области расследуется уголовное производство №22019150000000006 по сведениям о том, что должностные лица ОП "ЮУ АЭС" в режимном помещении станции не санкционировано разместили компьютерное оборудование с подключением к сети Интернет", - говорится в документе.

В результате чего произошло разглашение сведений о физической защите, что составляет государственную тайну, отмечается в постановлении.

Проведены обыски, изъято компьютерную технику и комплектующие, который использовались для майнинга.