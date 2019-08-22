"Укравтодор" направит сэкономленные 900 миллионов на ремонт дороги Запорожье-Мариуполь.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Чтобы полностью закрыть финансирование этого проекта и завершить работы до конца года, нам нужно еще 900 млн грн, и эти 900 млн грн нас уже ждут", - сказал он в ходе выездной конференции на объекте в Запорожской области в четверг.

По словам Новака, магистраль не ремонтировалась около 30 лет, полноценные ремонтные работы начались лишь в 2017 году. За 2017-й и 2018 годы отремонтировано 54 км.

"В этом году планировалось отремонтировать 65 км под финансирование в 1,2 млрд грн. Но за счет перевыполнения Дорожного фонда в 2018 году удалось получить дополнительное финансирование, пока в размере 1,2 млрд грн. Также планируется выделить дополнительное финансирование за счет сэкономленных средств по программе Одесса-Рени и по другим проектам. За счет этих средств хотим в сентябре дофинансировать дорогу Запорожье-Мариуполь на 900 млн грн", - сказал глава "Укравтодора".

Он также напомнил, что в 2017 году на ремонт дороги Запорожье-Мариуполь было направлено около 950 млн грн, аналогичная сумма была выделена в 2018 году.

"Протяженность подлежащей ремонту дороги составляет 209 км, из которых около 167 км в Запорожской и около 41 км - в Донецкой области. К настоящему времени отремонтировано 54 км при плане 65 км. Сделаем полностью все 209 км в этом году", - сказал Славомир Новак.

Ремонт дороги обеспечивают три частных компании - турецкая Onur, а также украинские "Автомагистраль Юг" и "Альтком". Гарантийный срок работ по Запорожской области составляет пять лет, по Донецкой - 10 лет. Оплата за проведенные работы будет произведена после финальной проверки качества дорожного покрытия.

Как сообщалось, "Укравтодор" намерен завершить ремонт автодороги Запорожье-Мариуполь до 2020 года.

На прошлой неделе Кабинет министров направил остаток средств Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") в сумме 1,920 млрд грн и нераспределенные расходы 2019 года в размере 94,142 млн грн на развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения. В частности, продолжение текущего среднего ремонта автодороги Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь по маршруту Запорожье-Мариуполь дополнительно было профинансировано более чем на 1,24 млрд грн