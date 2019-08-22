БизнесЦензор

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22.08.19 08:30

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира

Бывший рестлер Дуэйн Джонсон по кличке Скала занял первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров года по версии Forbes. Он заработал 89,4 млн долларов.

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Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

В рейтинге за 2017 год он уступил первенство Джорджу Клуни. Прибыль Скалы была тогда еще больше - 119 млн долларов, но Клуни заработал около миллиарда долларов на продаже компании по производству текилы. В этом году Клуни не попал даже в десятку.

При подсчетах учитываются совокупные заработки актеров, включая деньги за рекламу, а не только гонорары за съемки. Джонсон, к примеру, среди прочего рекламирует спортивную фирму Under Armour.

В прошлом году он снялся в фильмах "Форсаж - Хоббс и Шоу" и "Небоскреб", а также выступил в качестве продюсера фильмов "Борьба с моей семьей" и "Шазам!". В этом году также выходит новый фильм с его участием "Джуманджи - Новый уровень", в котором снялись также Кевин Харт и Джек Блэк.

Впервые с 2015 года вернулся в десятку Брэдли Купер, выступивший в качестве актера, режиссера, соавтора сценария и продюсера оскароносного фильма "Звезда родилась". Купер занял в списке шестое место, заработав 57 млн.

Уилл Смит, снявшийся в прошлом году лишь в одном заметном фильме "Аладдин" и заработавший "всего" 35 млн, съехал вниз, но все же вошел в десятку.

Зато звезда Болливуда Акшай Кумар резко пошел вверх и со своими 65 миллионами долларов оказался сразу на четвертой строчке.

Список самых высокооплачиваемых актеров-мужчин за 2018 год:

  1. Дуэйн Джонсон - $89,4 млн
  2. Крис Хемсворт - $76,4 млн
  3. Роберт Дауни-младший- $66 млн
  4. Акшай Кумар- $65 млн
  5. Джеки Чан- $58 млн
  6. Брэдли Купер- $57 млн
  7. Адам Сэндлер - $57 млн
  8. Крис Эванс - $43 млн
  9. Пол Радд- $41 млн
  10. Уилл Смит - $35 млн
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