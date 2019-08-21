Россия оспорила победу "Ощадбанка" в арбитраже за активы в Крыму на $1,3 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ, передает БизнесЦензор.

В частности, российское ведомство планирует оспорить применение к захваченным при оккупации Крыма активам "Ощадбанка" Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Российская сторона в апелляционном заявлении намерена доказывать, что имущество "Ощадбанка" не защищалось указанным соглашением, поскольку договор действует с 1992 года и не охватывает инвестиции советского периода. При этом "Ощадбанк" является правоприемником филиала Сбербанка СССР, а крымское отделение "Ощадбанка" также существовало уже в советское время и было частью "Ощадбанка" еще до 1992 года.

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Как сообщалось, российский Минюст заявил, что РФ оспорила во французских судах решение международного арбитража о взыскании $1 млрд в пользу украинского "Ощадбанка" еще в июле. Тогда в "Ощадбанке" заявили, что не получали никаких документов, которые свидетельствовали бы о подаче жалобы.

Напомним, в ноябре 2018 года международный арбитраж в Париже постановил взыскать с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка". Кроме того, российская сторона должна будет выплатить проценты, которые будут начисляться на эту сумму до тех пор, пока исковые требования не погасят полностью.

17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) о взыскании $1,3 млрд, а также процентов, с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

"Ощадбанк" обратился в международный суд в августе 2016 года. В банке посчитали, что после присоединения Крыма к России потеряли активы на сумму более $1 млрд.

В банке подчеркивают, что "Ощадбанк" является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученных в результате аннексии Крыма.

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