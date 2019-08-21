"Нафтогаз" разрешил населению закупить газ на зиму по летним ценам

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Группа "Нафтогаз" запустила новый продукт для бытовых потребителей "Газовый запас" в рамках акции "Твоя Энергонезависимость". Бытовые потребители смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона", – сказано в сообщении.

Как пояснил глава правления НАК Андрей Коболев, цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25% и сейчас она ниже, чем год назад. Однако есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос.

"На это указывают и текущие биржевые прогнозы. Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои расходы на газ, подписав желаемые объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей. Такой продукт существует на многих развитых рынках", – сказал глава "Нафтогаза".

В компании уточнили, ч то в рамках программы "Газовый запас" бытовые потребители смогут закупить на нынешних условиях до 25 тыс. кубометров газа, чего должно хватить для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы.

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Воспользоваться этим предложением можно будет до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

Кроме собственной газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", участие в этой программе предложено всем газопоставляющим компаниям Украины, обслуживающих бытовых потребителей.

Для того, чтобы воспользоваться новым продуктом, необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта), подписать дополнительное соглашение с типовым договором поставки природного газа, внести предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона, оплачивая только стоимость его транспортировки/распределения.

"Наш новый продукт предоставляет населению возможность воспользоваться преимуществами рынка природного газа, которые до сих пор были доступны только коммерческим потребителям. Он позволит людям получить топливо по фиксированной цене, независимо от ситуации на рынке. Сейчас мы предлагаем продукт через существующую сеть газмбытов, чтобы к нему получило доступ максимальное количество потребителей. После открытия рынка газа для населения такой продукт смогут предлагать непосредственно бытовым потребителям и "Нафтогаз", и другие игроки рынка", – прокомментировал директор газового дивизиона "Натфогаза" Андрей Фаворов.

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