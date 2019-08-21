Бывший топ-менеджер потребовал взыскать с "Укрзализныци" 50 миллионов премий

Об этом председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Александр Бужор хочет взыскать с "Укрзализныци" ежеквартальные и ежегодные премии, а также бонус за эффективное управление имуществом", – отметил Кравцов.

Глава компании добавил, что считает судебный иск безосновательным и законодательно необоснованным.

Кравцов также напомнил, что вопрос выплаты вознаграждений находятся в компетенции Кабинета министров или наблюдательного совета "Укрзализныци".

"Насколько мне известно, решения относительно подобных выплат господину Бужор не принималось", – отметил глава правления "Укрзализныци".

Напомним, Александра Бужора был выведен из состава правления АО "Укрзализныця" Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 № 456.

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Как сообщалось, решение Кабмина о прекращении полномочий членов правления АО "Укрзализныця" Александра Бужора и Сергея Михальчука вступило в силу 3 июня.

Бужор занимал должность члена правления "Укрзализныци" с июня 2016 года.

Действующими членами правления "Укрзализныци" являются Иренеуш Василевский, Желько Марчек, Ремигиуш Пашкевич и Марек Залесный.

В августе 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отчиталось, что направило в суд 36 протоколов об административных правонарушениях в отношении неподачи сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии Бужором.

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