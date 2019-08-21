Цены на автогаз на бирже подскочили на 15%

Об этом свидетельствуют результаты аукциона на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ), передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Так, "Укргаздобыча" продала 4275 тонн (из предложенных 4351 тонн) топлива по средневзвешенной цене 20 562 грн за тонну. При этом на аукционе впервые в конечную цену газа включена стоимость услуги налива (264 грн за тонну).

Таким образом непосредственно цена сжиженного газа повысилась на 15,4% (на 2716 грн/т) до 20 298 грн за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом.

Как отмечает издание, это третий подряд аукцион "Укргаздобычи", на котором растет цена автогаза. На двух предыдущих аукционах цена топлива выросла на 6,5% и 6%. Всего с начала августа цена на сжиженный газ "Укргаздобычи" выросла на 29% (на 4 600 грн/т). До этого, начиная с конца июня, стоимость продаваемого компанией топлива снижалась, потеряв в цене около 24% (5875 грн/т).

Параллельно с "Укргаздобычей" торги сжиженным газом проводили "Полтавская газонефтяная компания", продав ресурс по 21 550 грн за тонну, что на 3300 грн или на 18% выше цены, по которой продукт был продан на прошлой неделе, и Geo Alliance – по 20 520 грн/т (+17%).

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Одной из причин роста цен на ресурс украинских производителей стала реакция на повышение импортных котировок: с начала августа средняя котировка сжиженного газа на белорусско-польской границе выросла примерно 25% или на $70/т, до $365-370/т. Дополнительным фактором, оказывающим давление на цены, стало снижение импортных поставок автогаза в первой половине августа, в следствие чего спрос начал превышать предложение.

По данным "Консалтинговой группы А-95", с начала августа, оптовые цены автогаза на ГНС выросли в среднем на 13,4% (на 2400 грн/т) до 20 270 грн/т.

Напомним, "Укргаздобыча" является крупнейшим производителем сжиженного газа в Украине. В 2018 года объем производства составил порядка 164 тыс. тонн. С декабря 2017 года компания продает СУГ на электронных биржевых торгах с отгрузкой в течение недели.

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