Кабмин ввел контроль за качеством повышения квалификации врачей

Это агентство будет контролировать качество работы учреждений, предоставляющих образовательные услуги по четким параметрам, утвержденным Минздравом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Это позволит утвердить требования к мероприятиям непрерывного профессионального развития, создать агентство, которое будет контролировать качество предоставления образовательных услуг для медиков, а также запустить новый принцип финансирования, когда деньги на профессиональное развитие пойдут за врачами", – отмечается в сообщении.

Согласно новой редакции документа, врачи получат доступ к перечню мероприятий таких проверенных провайдеров, а государство - инструмент контроля качества рынка профессионального совершенствования медиков.

"Конкурентная среда будет способствовать развитию провайдеров, поддержке культуры добропорядочности и соблюдению высоких стандартов, ведь нарушение требований к образовательным компонентам мероприятия или наличие коммерческих злоупотреблений будет приводить к исключению провайдеров из реестра", – отмечают в Минздраве.

При этом изменятся принципы финансирования профессионального развития врачей.

"Сейчас речь идет фактически о содержании учреждений и факультетов последипломного образования. По новым правилам "деньги пойдут за врачами" – на те образовательные мероприятия, которые интересуют конктретного врача и улучшают конкретную врачебную практику", – пояснили в Минздраве, пообещав сообщил о начале реализации такого принципа дополнительно.

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