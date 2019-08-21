МВД объявило в розыск двух подозреваемых по делу "Роттердам+"

Соответствующее уведомление размещено в базе скрывающихся от органов власти лиц МВД, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Датой исчезновения Вовка и Бутовского указано 14 августа, их разыскивает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Как сообщалось, 21 августа Соломенский районный суд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей фигуранту дела "Роттердам+", заместителю начальника отдела управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимиру Бутовскому. По данным СМИ, 13 июля он покинул Украину и полетел в турецкий курорт Бодрум.

Накануне Соломенский районный суд Киева отказал в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) для бывшего руководителя НКРЭКУ Дмитрия Вовка в деле "Роттердам+". По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Вовк объявлен в международный розыск.

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Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд грн.

В то же время Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрений в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк.В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.

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