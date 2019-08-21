ФГИ отказался продавать сеть автостанций Киева и области дешевле 200 миллионов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно объявлению в системе "ProZorro.Продажи", аукцион должен был состояться 17 сентября 2019 года, однако 16 августа был опубликован приказ ФГИ об отмене электронного аукциона со снижением стартовой цены.

Как сообщил источник в Фонде, причиной отмены торгов стало нежелание ведомства продавать актив "по заниженной цене".

Как сообщалось, первые торги по продаже госпакета акций "Киевпассервиса" были назначены на 14 августа, однако аукцион не состоялся. Стартовая цена лота тогда составляла 195,9 млн грн.

АО "Киевпассервис" включает Центральный автовокзал, автостанции Подол, Дарница, Полесье, Пивденна, Дачная в Киеве, а также 18 автостанций в Киевской области. Как сообщалось, ФГИ ранее планировало продать акции "Киевпассервиса" до ноября 2018 года.

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