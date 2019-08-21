Насалик настаивает на льготных ценах на газ для Луганской ТЭС Ахметова

Об этом Насалик сказал в ходе брифинга в Киеве 21 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Решение, которое подавало Минэнергоугля, я считаю справедливым и необходимым. Без его принятия Луганская ТЭС через месяц или полтора месяца генерировать не будет", – сказал Насалик.

По его мнению, в случае, если Луганская ТЭС, находящаяся в обособленном "острове" будет покупать для своих нужд газ по коммерческой цене, стоимость генерируемой ею э/э возрастет в 2,5 раза, в соответствии с чем станция не сможет выйти на рынок "на сутки вперед" (РСВ).

"Если она не выйдет на рынок, то она просто остановится. Расходы, которые будет нести структура, – 100 млн грн в месяц. Телефонным звонком или какими-либо экономическими механизмами решить этот вопрос нельзя. Необходимо было принимать то решение, которое предлагалось Минэнерго с самого начала", – заявил Насалик.

Как сообщалось, в прошлую среду Кабинет министров по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности решило возложить на НАК "Нафтогаз Украины" публичные специальные обязательства (ПСО) по поставке газа на Луганскую ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") по сниженной цене.

В частности, планировалось, что НАК будет поставлять газ для Луганской ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, по цене 2,895 тыс. грн за тыс. куб. м, что почти на 40% дешевле текущей цены газа для населения. В НАК "Нафтогаз Украины" оценили убытки от такого решения Кабмина в сумму от 120 до 350 млн грн в месяц.

Однако уже в четверг ремьер-министр Владимир Гройсман по итогам совещания с руководством руководство Министерства энергетики и угольной промышленности и представителем президента Андреем Герусом заявил, что Кабинет министров на следующем заседании примет решение, призванное обеспечить Луганскую ТЭС энергоносителями без применения регулируемой специальной цены на газ.

Как пояснял министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, Россия заблокировала поставки угля с российских шахт ДТЭК на Луганскую ТЭС и непринятие решения о снижении цен на газ для этого предприятия ставит под угрозу электроснабжение в Луганской области.

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