Кабмин повторно разрешил Госслужбе труда возобновить проверки бизнеса

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 21 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Итерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления, инспекторы труда имеют право беспрепятственно и без предварительного уведомления в любое время суток (с учетом требований законодательства об охране труда) приходить с инспекционными посещениями в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, ознакомляться с любыми документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде и которые содержат информацию о предмете проверки.

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Как сообщалось, ранее Государственная служба труда утратила возможность проводить инспекционные проверки предпринимателей, поскольку 14 мая Шестой апелляционный административный суд в ходе рассмотрения иска главы Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергея Доротича отменил соответствующее правительственного постановление.

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