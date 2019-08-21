"Укргазбанк" присоединился к программе Фонда энергоэффективности по модернизации жилья

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор.

В Украине около 165 тыс. многоэтажных домов. До 110 тыс. – нуждаются в модернизации. И уже в 33 тыс. домах созданы ОСМД.

Банки-партнеры будут "единым окном", в которое ОСМД смогут подавать заявки на частичное возмещение энергоэффективных мероприятий.

"Укргазбанк" уже участвует в реализации пилотного проекта по енергомодернизации многоквартирных домов "Первые ласточки", который реализуется с целью повышения энергоэффективности жилых домов, чтобы помочь украинским семьям экономить на коммунальных услугах.

Основные принципы, по которым выбирается банк-партнер – прозрачность, экономическая эффективность, единый подход, обеспечение партнерства на взаимовыгодных условиях, ответственность, свобода выбора конечным бенефициаром банка-партнера. Сотрудничество с "Укргазбанком" предоставляет возможность для начале приема заявок от ОСМД для финансирования проектов по энергоэффективности в многоквартирных домах в рамках программы "Энергодом". Начиная с сентября ОСМД смогут подавать заявки для участия в Программе и получать частичное возмещение затрат на энергоэффективные меры.

"Энергодом" – программа частичного возмещения затрат для реализации мер по энергоэффективности в многоквартирных домах, участие в которой могут принимать ОСМД. Энергомодернизация многоэтажек в Украине обеспечит уменьшение уровня энергопотребления и выбросов СО2 в жилом секторе.

Фонд энергоэффективности оказывает поддержку объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) для принятия энергоэффективных мер путем предоставления грантов и внедрение комплексных технических решений с учетом лучших европейских практик с энергомодернизации зданий.

Программа "Энергодом" предусматривает частичное возмещение затрат на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости приемлемых мер/работ для пакета "Легкий" и 50% для пакета "Комплексный".

Предполагается достижение среднего уровня экономии потребления энергетических ресурсов по совокупности всех проектов, финансируемых в рамках этой Программы по крайней мере в 20%.

Программа "Энергодом" действует на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Деятельность Фонда финансируется за счет средств госбюджета Украины, финансовой поддержке ЕС и правительства Германии.

Программа Фонда энергоэффективности реализуется в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией – IFC, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Программой развития ООН (ПРООН).

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