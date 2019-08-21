"Ощадбанк" добился разрешения продать за долги контрольный пакет акций "АвтоКрАЗа" Жеваго

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, сегодня Государственная исполнительная служба уже готовится реализовать еще 23% акций "АвтоКрАЗа", на которые "Ощадбанк" обратил взыскание ранее согласно постановлению Северного апелляционного хозяйственного суда от 22 июля 2019 года и решению Хозяйственного суда Киева от 19 декабря 2016 года.

Таким образом, после вступления решения Хозяйственного суда. Киева от 20 августа 2019 года в законную силу "Ощадбанк" получит возможность реализовать через Государственную исполнительную службу контрольный пакет акций должника (почти 56%) после нескольких лет судебных баталий.

Согласно госреестру судебных решений, Северный апелляционный хозсуд 22 июля отказался удовлетворить апелляцию АО "АвтоКрАЗ" и оставил без изменений решение Хозсуда Киева от 19 декабря 2016 года, которым был удовлетворен иск "Ощадбанка", и в счет погашения задолженности в сумме 899,4 млн грн было обращено взыскание на акции ПАО "Полтавский автоагрегатный завод", ПАО "Токмакский кузнечно-штамповочный завод", ПАО "Херсонский завод карданных валов", "Симферопольский завод авторулей", "Каменец-Подольскавтоагрегат" (все входят в группу КРАЗ финансово-промышленной группы Константина Жеваго), передает Интерфакс-Украина.

Акции этих предприятий принадлежат ООО "Нефтехимимпекс", "Укртехуглерод", "Газотурбинные технологии", "Гармоника", "Реакционные трубы", "Новые промтехнологии", "Феррэкспо", "СП с ИИ в форме ООО "Финансы и кредит лизинг", ОО "Проминек".

По иску "Ощадбанка" Хозсуд Киева в сентябре 2018 года открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской области), признав денежные требования Ощадбанка в размере 555,688 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника.

Как сообщалось, ПАО "Полтавский автоагрегатный завод" в январе 2019 года признан банкротом и открыта ликвидационная процедура (дело о банкротстве было инициировано должником). В мае текущего года был признан банкротом ПАО "Херсонский завод карданных валов", а Токмакский КШЗ акционеры в марте решили ликвидировать, в частности, из-за неудовлетворительных результатов деятельности в 2018 году.

АО "АвтоКрАЗ" – единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, ПО данным финотчета компании на его сайте, она завершила 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн.

В прошлом году реализовано 540 автомобилей (ожидалось около 1,2 тыс.), в том числе 93% – на внутреннем рынке.

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