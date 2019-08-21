Кабмин урегулировал перерасчет пенсий военным на общих основаниях

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 21 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Документом утвержден порядок зачисления периодов службы в страховой стаж военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), лицам начальствующего и рядового состава и порядок предоставления отсутствующих в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования сведений о денежном обеспечении и уплате страховых взносов в отношении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, а также полицейских.

Принятие документа призвано обеспечить наполнение реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования недостающими сведениями о денежном обеспечении и уплате страховых взносов военнослужащих и зачисления для них периодов службы в страховой стаж в случае, если они обратились за назначением пенсии в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как сообщалось, Верховная Рада внесла изменения в закон о всеобщем пенсионном обеспечении в октябре 2017 года.

Согласно принятому закону, начиная с 1 января 2018 года минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет увеличен с 15 до 25 лет с последующим увеличением ежегодно на 1 год до 2028 года, когда минимальный пенсионный стаж достигнет 35 лет. Законом также были отменены большинство предусмотренных ранее льгот в виде права досрочного выхода на пенсию. При этом не был предусмотрен перерасчет пенсий, назначенных в соответствии со специальными законами.

Кроме того, в правительстве прогнозировали, что принятие закона позволит со временем создать ситуацию, когда будет выгоднее получать пенсию по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, чем по специальным законам.

Однако после этого Кабинет министров принял решение о повышении пенсий отдельно силовикам.

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