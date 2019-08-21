Гройсман заявил о росте зарплат и пенсий за последние годы в 2-3 раза

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор.

Гройсман подчеркнул, что рост минимальной зарплаты сопровождался и ростом средней зарплаты. Этому способствовала прежде всего детенизация труда в Украине, а следовательно и перевод работников на так называемые официальные зарплаты, которые стали значительным элементом защиты прав работников.

Так, в начале 2016 года средняя зарплата в Украине составила 4 686 грн, а в июне 2019 года – уже 10 783 грн. Рост в 2,3 раза.

Важно, по мнению Гройсмана, и сохранения роста пенсий. За последние годы в Украине проведено несколько пенсионных перерасчетов для разных категорий пенсионеров.

"Минимальная зарплата к 2020 году должна стать 5,5 тыс. грн. Я понимаю, что это дискуссионный вопрос, но это реалистичная цифра. А средняя зарплата в следующем году, если продолжать курс реформ, составит около $540, а в 2021 году – $620. Этого можно достичь", – подчеркнул Гройсман.

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