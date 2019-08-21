Насалик заявил об отсутствии зависимости Украины от российского ядерного топлива

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе брифинга 21 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Россия нам вообще не будет поставлять ядерное топливо, мы будем способны, обеспечить (его поставку из других стран) и функционировать без поставки ядерного топлива из РФ", – сказал Насалик.

Министр также акцентировал внимание на том, что за последние несколько лет Украина значительно продвинулась в реализации ряда проектов по атомной энергетике, в частности, проекта по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС", а также строительства завода по производству ядерного топлива на площадке Южно-Украинской АЭС.

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