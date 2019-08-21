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21.08.19 16:16

Насалик заявил об отсутствии зависимости Украины от российского ядерного топлива

Украинская энергетическая система способна функционировать без поставки ядерного топлива из Российской Федерации.

Насалик заявил об отсутствии зависимости Украины от российского ядерного топлива

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе брифинга 21 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Россия нам вообще не будет поставлять ядерное топливо, мы будем способны, обеспечить (его поставку из других стран) и функционировать без поставки ядерного топлива из РФ", – сказал Насалик.

Министр также акцентировал внимание на том, что за последние несколько лет Украина значительно продвинулась в реализации ряда проектов по атомной энергетике, в частности, проекта по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС", а также строительства завода по производству ядерного топлива на площадке Южно-Украинской АЭС.

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