Насалик посоветовал бизнесу судиться с "Укрэнерго" по примеру заводов Коломойского

Об этом министр заявил на брифинге в здании правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мой совет предприятиям, фирмам, которые потребляют электроэнергию, промышленным объектам: с полной уверенностью, и Министерство энергетики готово поддержать вас в этом, обращайтесь с судебными исками к "Укрэнерго" по возмещению средств за поставку электроэнергии в рамках тарифа (действующего с момента запуска рынка, – ред.). Думаю, то, что сделали ферросплавные заводы, сейчас должны сделать все остальные предприятия, которые получили завышенные платежи", – сказал Насалик.

Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 16 августа об утверждении проекта снижения с 1 октября тарифа НЭК на передачу электроэнергии в два раза, министр расценил как то, что "оператор системы незаконно собирал с промышленных потребителей средства оценочно в 2 млрд грн в месяц".

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Как сообщалось, 27 июня Окружной админсуд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

Позднее суд разблокировал действие постановлений НКРЭКУ для других потребителей, оставивив действие тарифов приостановленным лишь для компаний, которые присоединились к указанному иску. Это АО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Днепроазот", АО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", АО "Покровский горно-обогатительный комбинат" и АО "Запорожский завод ферросплавов", которых входятв группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Из-за временного прекращения в судебном порядке действия тарифов в июле 2019 года "Укрэнерго" выставляло счета по договорам на свои услуги по старому тарифу, который действовал до 1 июля 2019 года - 574 грн за МВт-час. В то же время в счетах появилась новая графа "Рекомендовано к оплате", в которой счет выставляется по новым тарифам: 347,43 грн/МВт-ч - за услуги по передаче и 8,90 грн/МВт-ч - за услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления.

Напомним, что тарифы "Укрэнерго" с 1 июля увеличились за счет включения в их структуры затрат, которые ранее лежали на ГП "Энергорынок". В частности, в тариф на передачу НКРЭКУ заложила затраты на покупку технологических потерь электроэнергии в магистральных сетях, а также средства на возмещение ГП "Гарантированный покупатель" расходов на оплату электроэнергии из ВИЭ по "зеленому" тарифу.

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