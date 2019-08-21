"Укрзализныця" создаст два филиала для ремонта путей и инженерных сооружений

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Ключевыми функциями филиала "Центр по строительству и ремонту пути" являются: строительство, реконструкция, техническое переоснащение и ремонт железнодорожных путей, стрелочных переводов, переездов и их составляющих; оказание инжиниринговых услуг, разработка технологии производства работ, эксплуатация и обслуживание путевых машин; эффективное использование техники и оборудования.

В состав указанного филиала должны войти 27 путевых машинных станций и шесть рельсосварочных поездов. Штат сотрудников будет состоять из почти 6 тыс. человек, из которых в управлении будет 56.

Ключевыми функциями филиала "Центр по строительству и ремонту инженерных структур" указаны ремонт, реконструкция и строительство мостов, тоннелей, земляного полотна и его составляющих; предоставление инжиниринговых и других услуг.

Кроме того, перед филиалом ставится задача увеличить объемы капитального ремонта сооружений в 1,5-2 раза (до 500 млн грн в год), что необходимо для преодоления негативной тенденции по ухудшению их технического состояния.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в мае 2019 года утвердила концепцию создания филиала "Вокзальная компания" по модели немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn.

По словам директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антона Саболевского, реорганизация будет проходить в три этапа. Сначала в филиал передадут вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания". Далее будут переданы поэтапно объекты I-III класса региональных филиалов (всего на первом этапе – 106 вокзалов), позже - объекты IV, V категорий, которых более 1,2 тыс. Впоследствии к ним присоединятся и остановочные пункты – их в "Укрзализныци" почти 2,3 тыс.

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