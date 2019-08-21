"Укргаздобыча" привлечет кредит ЕБРР на 52 миллиона евро для увеличения добычи газа

Об этом сообщает enkorr, передает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, кредитные средства будут направлены на закупку 10 станков капитального ремонта скважин (КРС) грузоподъемностью 125 и 180 тонн (по 5 ед.) и модернизацию газовых турбин на месторождении "Локачи".

Средства будут предоставлены в два транша. Первый транш в размере 36,4 млн будет предоставлен на 9 лет, второй – 15,45 млн евро на 15 лет с трехлетним льготным периодом.

Процентная ставка будет плавающей (е месячная EURIBOR +1% годовых), одноразовая комиссия за открытие кредита – 1% суммы каждого транша. Комиссия по обязательствам составит 0,5%.

Обслуживание и погашение средств будет осуществляться за счет собственных средств "Укргаздобычи".

В 2018 году "Укргаздобыча" добыла 15,496 млрд кубометров газа (+1,6%), 73,6 тыс. тонн нефти (-8,5%), 373,2 тыс. тонн газового конденсата (-4%). Переработка на Шебелинском ГПЗ составила 454 тыс. тонн (-8%), выпуск СУГ – 164 тыс. тонн.

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