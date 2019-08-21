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21.08.19 15:31

"Укргаздобыча" привлечет кредит ЕБРР на 52 миллиона евро для увеличения добычи газа

АО "Укргаздобыча" планирует получить кредит 51,85 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития под государственные гарантии. Проект распоряжения о предоставлении гарантий Министерства финансов будет рассмотрен на заседании правительства 21 августа.

"Укргаздобыча" привлечет кредит ЕБРР на 52 миллиона евро для увеличения добычи газа

Об этом сообщает enkorr, передает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, кредитные средства будут направлены на закупку 10 станков капитального ремонта скважин (КРС) грузоподъемностью 125 и 180 тонн (по 5 ед.) и модернизацию газовых турбин на месторождении "Локачи".

Средства будут предоставлены в два транша. Первый транш в размере 36,4 млн будет предоставлен на 9 лет, второй – 15,45 млн евро на 15 лет с трехлетним льготным периодом.

Процентная ставка будет плавающей (е месячная EURIBOR +1% годовых), одноразовая комиссия за открытие кредита – 1% суммы каждого транша. Комиссия по обязательствам составит 0,5%.

Обслуживание и погашение средств будет осуществляться за счет собственных средств "Укргаздобычи".

В 2018 году "Укргаздобыча" добыла 15,496 млрд кубометров газа (+1,6%), 73,6 тыс. тонн нефти (-8,5%), 373,2 тыс. тонн газового конденсата (-4%). Переработка на Шебелинском ГПЗ составила 454 тыс. тонн (-8%), выпуск СУГ – 164 тыс. тонн.

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