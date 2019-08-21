Фонд госимущества оспорит итоги конкурса по отбору набсовета "Укргидроэнерго"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Считаю, что при проведении конкурса Кабинетом министров не были соблюдены все требования Порядка (проведения конкурсного отбора кандидатов на должность члена наблюдательного совета). Его действия являются противоправными, в связи с чем он должен осуществить необходимые действия для восстановления законности", – говорится в документе.

Как пояснил Никитин, порядок предполагает указание даты и места проведения отбора и оглашения результатов конкурса, однако в сообщении о проведении конкурса такая информация отсутствовала.

Замглавы Фонда уточнил: 24 июня прошел собеседование в рамках конкурса, однако все последующие его обращения о времени и месте проведения заседания комиссии по отбору остались без ответа.

По словам Никитина, в частности, 12 июля он направил письмо главе комиссии с требованием сообщить время и место проведения такого заседания и пригласить для участия в нем вместе с другими претендентами, однако 19 июля комиссия сообщила, что решением Кабмина уже были утверждены кандидатуры на должность независимых членов набсовета "Укргидроэнерго".

В подготовленном иске Никитин также намерен просить в рамках его обеспечения остановить действие распоряжения правительства и запретить заключать контракты с членами набсовета "Укргидроэнерго", а в случае их заключения – остановить их действие.

Замглавы Фонда добавил, что его участие в конкурсе проходило по рекомендации Профессиональной ассоциации корпоративного управления, членом которой он является восемь лет.

"Поэтому подвести профессионально сообщество я не могу", – подчеркнул Никитин, уточнив, что намерен подать иск в Киевский окружной административный суд на следующей неделе

Как сообщалось, в состав НС "Укргидроэнерго" в качестве независимых членов отобраны экс-глава AES Ukraine, ныне возглавляющий Traxys S.A. Стивен Уолш (Steve Walsh), заместитель главы Национальной ассоциации адвокатов Украины и руководитель юрфирмы GOLAW Валентин Гвоздий, экс-замглавы Минэкономразвития и торговли Наталья Микольская и поработавший в "Нафтогазе", Минтопэнерго, "Укрторфе" и "Укрнафтопродукте" Олег Терлецкий.

Членами НС "Укргидроэнерго" от государства станут заместитель Минфина Василий Шкураков, глава директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец, глава департамента корпоративных и имущественных отношений Минэнергоугля Виктория Кальниченко.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

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