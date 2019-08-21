Глава Налоговой службы анонсировал первые конкурсы на глав территориальных органов в сентябре

Об этом Верланов сказал в комментарии Интерфакс-Украина после заседания Кабмина 21 августа, передает БизнесЦензор.

"Надеюсь, к концу сентября мы объявим конкурсы и начнем набирать людей", – сказал Верланов.

"Мы будем подбирать кадровый резерв", – добавил он.

Как сообщалось, на заседании 21 августа Кабинет министров полноценно запустил Государственную налоговую службу, возложив на нее функции по реализации налоговой политики, госполитики по администрированию ЕСВ, а также в сфере борьбы с правонарушениями налогового законодательства.

Как отмечают в Минфине, распоряжение вступает в силу с момента опубликования. Государственная фискальная служба прекратит свое функционирование после того, как завершится процесс формирования Государственной таможенной службы.

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