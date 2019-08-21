НАБУ не нашло нарушений при финансировании фильма Зеленского за счет госбюджета

Как сообщили в НАБУ, соответствующее уголовное производство было прекращено в июле, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Указанное уголовное производство закрыто 8 июля 2019 года..., учитывая то, что в ходе осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые указывали бы на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО "Киноквартал" признаков состава уголовного правонарушения", – сообщили в НАБУ.

Напомним, в конце апреля а НАБУ открыло уголовное производство по факту возможной растраты средств Госкино, выделенных на создание фильма "Я, ты, он, она".

Ранее основатель общественной организации "Союз добровольцев" Максим Мазурок рассказал, что организация обращалась в НАБУ о вероятном совершении преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ООО "Киноквартал" и Госкино, но уголовное производство не было открыто.

В связи с этим общественная организация обратилась с жалобой в Соломенский райсуд Киева, и суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении возможного правонарушения.

По мнению общественника, компания "Киноквартал", снимая фильм "Я, ты, он, она" за средства госбюджета, не выполнила условия снять фильм на украинском языке и тем самым нарушила обязательства.

В фильме "Я, ты, он, она" Зеленский выступил одним из режиссеров и продюсеров, а также сыграл одну из главных ролей. Картина вышла в украинский прокат 27 декабря 2018 года.

ООО "Киноквартал" в настоящее время принадлежит первому помощнику президента Украины Сергею Шефиру, который ранее был художественным руководителем, сценаристом и продюсером "Студии Квартал-95". До апреля 2019 года ООО находилось в собственности самого Зеленского.

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