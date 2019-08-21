Суд обязал НАБУ открыть производство против Порошенко и Климкина

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

О чем конкретно идет речь и кто истец - пока неизвестно. Соответствующее решение Соломенский районный суд Киева принял 15 августа.

Бывший президент и глава МИД пока не комментировали обвинения в свой адрес.

В последние недели Государственное бюро расследований допрашивало Порошенко в качестве свидетеля по делу об избежании уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой".

Сам Порошенко отрицает свою причастность к обладанию "Прямым", а производство ГБР назвал "рейдерством и уничтожением свободы слова", "инициатором" которых якобы является бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.