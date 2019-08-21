Кабмин разрешил "Укрзализныце" списывать рельсовое полотно без продажи

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В ранее утвержденном Кабмином порядке распоряжения имуществом "Укрзализныци" указано, что до принятия решения о списании компания обязана выставить планирующееся к списанию имущество на продажу.

Согласно же внесенным решением Кабмина изменениям, в случае списания верхнего строения колеи, подвижного состава и малоценных необоротных активов при условии дальнейшего использования основных средств и запасов, полученных вследствие списания имущества, указанное имущество не выставляется на торги.

Кроме того, это нововведение относится к малоценным необоротным материальным активам (изношенное постельное белье, спецодежда, старые чехлы на сидения, и т.п.) и нематериальным активам, определенным как морально-устаревшие (лицензионное и целевое программное обеспечение), и т.п. Возможность их списания без предварительной оценки и попыток продажи позволит ускорить процедуры обновления активов.

Согласно пояснительно записке к документу, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", верхнее строение колеи (к которому, в том числе, относятся рельсы, шпалы, крепления, балластный слой, брусы и стрелочные переводы) нецелесообразно выставлять на продажу, поскольку при его списании без продажи "Укрзализныця" получает материалы, пригодные к повторному использованию, а также деньги за сдачу металлолома. При этом продажа этого актива приведет к получению лишь минимальной стоимости основного средства.

Как отмечается в тексте пояснительной записки, внесенные в порядок распоряжения имуществом "Укрзализныци" также предусматривают целевое использование средств, полученных от операций с имуществом. Теперь эти средства можно будет использовать исключительно на уставную деятельность компании в соответствии с утвержденным финпланом.

Как сообщалось, в декабре 2018 года "Укрзализныця" начала продавать металлолом через "Prozorro.Продажи".

Ранее эксперты оценивали общие запасы лома "Укрзализныци" на уровне 400-450 тыс. тонн.