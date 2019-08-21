Кабмин принял решение для снижения тарифов "Укрэнерго" для бизнеса в 3 раза, – Герус. ДОКУМЕНТ

Об этом в ходе заседания правительства сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проект решения, которое может быть принят сегодня, – решение по ПСО, которое позволит снизить стоимость электроэнергии на 21 коп. за кВт-ч для всех конечных потребителей, небытовых: бюджетных учреждений, школ, больниц, детских садов, а также для малых средних, крупных предприятий", – сказал Герус.

Как уточнил Герус в комментарии БизнесЦензору, Кабмин на сегодняшнем заседании утвердил изменения в механизм публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии, обязав государственный "Энергоатом" продавать по регулируемой цене до 90% своей электроэнергии, и повысив эту долю для "Укргидроэнерго" с 20% до 35%.

"Зеленым" платит ГП "Гарантированный покупатель" из своей прибыли (большую часть). В связи с этим НКРЭКУ снижает тариф для "Укрэнерго" с 32 коп. до 11 коп. (за кВт-ч)", – уточнил представитель президента.

По словам Геруса, соответствующее решение НКРЭКУ ожидается 30 августа, его публикация – 31 августа, что позволит установить новые тарифы для потребителей с 1 сентября.

Отметим, такое решение Кабмина, в первую очередь, приведет к значительному снижению тарифа на электроэнергию для крупных потребителей, которые присоединены к сетям "Укрэнерго". Именно для них с запуском рынка больше всего вырос тариф из-за включения компенсации по "зеленому тарифу" в тариф "Укрэнерго". Среди таких потребителей в том числе Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы Игоря Коломойского, заводы группы "Интрепайп" Виктора Пинчука, ЗТМК за который идет спор Дмитрия Фирташа с Фондом госимущества, и другие .

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Как сообщалось, по итогам совещания в понедельник Герус заявил, что Офис президента разработал три решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию для промышленных потребителей, бизнеса и бюджетной сферы на 20%.

"Первое – это постановление Кабинета министров о возложении специальных обязанностей на "Укргидроэнрего" и "Энергоатом" таким образом, чтобы на "Укргидроэнерго" возложение специальных обязанностей было увеличено", – говорил представитель президента.

"Мы ожидаем, что такое постановление даст возможность снизить тариф "Укрэнерго" в три раза. Сейчас это 32 коп. за кВт/ч, а ожидается около 8-9 копеек… Это может дать снижение цен для конечных потребителей на около 11%", – добавил Герус.

При этом представитель президента напомнил, что повышение тарифа "Укрэнерго" с 1 июля оспаривался в судах. В частности, иски подавали компании, подконтрольные Игорю Коломойскому.

Напомним, тарифы "Укрэнерго" с 1 июля увеличились за счет включения в их структуры затрат, которые ранее лежали на ГП "Энергорынок". В частности, в тариф на передачу НКРЭКУ заложила затраты на покупку технологических потерь электроэнергии в магистральных сетях, а также средства на возмещение ГП "Гарантированный покупатель" расходов на оплату электроэнергии из ВИЭ по "зеленому" тарифу.

Перед запуском рынка электроэнергии с 1 июля Кабинет министров увеличил обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать не более 75% производимой электроэнергии "Гарантированному покупателю" и не более 15% (всего – не более 90%) – операторам системы распределения (ОСР), оператору системы передачи (ОСП, НЭК "Укрэнерго"). Для "Укргидроэнерго" объемы обязательной продажи составляли соответственно не более 20% и не более 15% (всего не более 35%).

12 июля НКРЭКУ уменьшила тариф "Укрэнерго" на передачу на 10% (с 347,43 грн за МВт-ч до 312,14 грн за МВт-ч) в связи с сокращением расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь.

Напомним, Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

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