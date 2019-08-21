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21.08.19 12:55

Импорт дизтоплива из РФ сократился вдвое, – Герус

Импорт Украиной дизельного топлива из Российской Федерации в августе сократился двое, сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

андрей,герус

Об этом Герус заявил во время заседания правительства, сообщает БизнесЦензор.

"В августе мы наблюдаем снижение поставок дизеля из Российской Федерации вдвое. То есть фактически Украина за один месяц стала независимой в этой сфере, сфере нефтепродуктов", – сказал он в ходе заседания правительства в среду.

"Что касается сжиженного газа, там уплачивается налог, пошлина в госбюджет. По дизелю пока пробуют не платить, обходят это, но я думаю, что это временно", - сказал Гройсман.

Он также добавил, что это не повлияло на рост цен на АЗС. "Наоборот, мы видим что есть снижение цен на АЗС", - сказал Герус.

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