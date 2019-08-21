Alibaba отложила листинг в Гонконге из-за протестов

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Компания намеревалась разместить свои акции на гонконгской бирже в третьем квартале и выручить от размещения около $15 млрд. Теперь листинг перенесен на четвертый квартал без конкретной даты. При этом один из источников рассказал, что пока компания рассчитывает на проведение листинга в октябре.

"Было бы крайне неразумно совершать такую сделку сейчас или в ближайшее время,— заявил агентству один из источников.— Сделать Гонконгу такой подарок, учитывая, что происходит в городе,— подобный шаг точно вызовет раздражение у Пекина".

В Гонконге с начала июня не прекращаются протесты. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, был направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. Реакция Пекина на демонстрации ужесточается: власти назвали протестующих террористами, а в пограничный город Шэньчжэнь начали стягивать бронетранспортеры Народной вооруженной полиции КНР.