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21.08.19 11:28

США и Румыния выступили против "Северного потока-2"

Президенты Соединенных Штатов Америки и Румынии Дональд Трамп и Клаус Вернер Йоганнис совместно выступили против строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", говорится в совместном заявлении президентов по итогам встречи в Вашингтоне.

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Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность - это национальная безопасность. Мы подчеркиваем наше неприятие "Северного потока-2" и других проектов, которые делают наших союзников и партнеров зависимыми от энергоносителей из России", - говорится в заявлении.

При этом сказано, что ресурсы газа в Румынии имеют потенциал повышать уровень благосостояния обеих стран и усиливать энергетическую безопасность Европы.

"Соединенные Штаты и Румыния изучают, как улучшить инвестиционный климат в энергетической отрасли Румынии таким образом, чтобы принести пользу обеим странам. Мы и в дальнейшем настойчиво призываем нашу промышленность тесно сотрудничать в поддержке целей ядерной энергетики для гражданского назначения", - говорится в заявлении.

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