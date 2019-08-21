Moody's улучшила прогноз рейтинга Tesla

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

"Корпоративный рейтинг Tesla на уровне "B3" отражает обеспечение компанией массового производства Model 3 после преодоления значительных сложностей в области производства и сборки", — говорится в сообщении.

Агентство ожидает от компании обеспечения экономической эффективности производства, снижения издержек и увеличения валовой маржи автопроизводства. Moody's также отмечает адекватное состояние ликвидности компании.

"Рейтинг может быть повышен, если Tesla сможет продемонстрировать устойчивую прибыльность и положительный свободный денежный поток в свете планов быстрого расширения бизнеса в Европе и Китае. Компания также должна будет поддерживать адекватное состояние ликвидности для поддержки более высокого рейтинга", — отмечает агентство.

При этом Moody's добавляет, что одним из факторов понижения рейтинга может стать неспособность компании реализовать свои инициативы по расширению бизнеса в Европе или Китае.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.