Суд разблокировал приватизацию "Президент-Отеля"

Об этом Трубаров написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Хозяйственный суд города Киева разблокировал процесс приватизации "Президент-Отеля", - сообщил Трубаров.

Суд отменил обеспечения иску ЧАО "Президент-Отель", которое запрещало Фонду проводить действия по подготовке к приватизации, а сам иск о расторжении договора с инвестиционным советником "Конкорд Консалтинг" суд оставил без рассмотрения, добавил Трубаров.

По его словам, Фонд государственного имущества и инвестиционный советник "Конкорд Консалтинг" продолжают подготовку к продаже ПАО "Президент-Отель".

Как сообщалось, в конце июля "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners стал советником по приватизации угольной компании "Краснолиманская", "Президент-отеля" и "Индара". При этом его утверждение по остальным двум компаниям задерживается из-за судебного спора Фонда государственного имущества с другими претендентами на советников.

Согласно проекту постановления правительства, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", фиксированная часть вознаграждения советников составит 1,598 млн грн при условии полного выполнения условий договора, а в случае реализации объекта предусмотрено вознаграждение в размере 2% стоимости проданного пакета акций.

В соответствии с данным в системе раскрытия НКЦБФР, выручка ЧАО "Президент-Отель" в 2017 году сократилась на 14% – до 46,57 млн грн, тогда как чистая прибыль выросла в 2,5 раза – до 13,43 млн грн.

В отчетах ЧАО говорится, что во исполнение распоряжения Госуправления делами от 17 апреля 2009 года общество заключило договор аренды с ООО "Строительная компания "Квадр", по которому движимое и недвижимое имущество и другие инвентарные объекты, расположенные по адресу: ул. Госпитальная, 12, в Киеве предоставляются во временное пользование на срок 25 лет.

Выручка "Строительной компании "Квадр" в 2017 году сократилась на 6,2% – до 168,64 млн грн, а чистый убыток вырос на 5,6% – до 12,73 млн грн.

В Госреестре основным владельцем "Строительной компании "Квадр" числится кипрская "Фесанес Коммершл Лтд." – 91%, конечным бенефициаром которой указаны киприоты Тасос Пантели и Андреас Софоклеус. Еще 9% принадлежит одесскому ООО "Л.А.Р.К.", которым владеют Борис Кауфман и кипрская "Уайарес Энтерпрайсиз Лтд".