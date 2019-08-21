Сервис заказа такси Bolt планирует запустить в Украине доставку еды

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В Украине спрос на доставку еды также достаточно высок. Мы видим большой потенциал и работаем над тем, чтобы запустить сервис по доставке еды в Украине уже в 2020 году", - сказал компании региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

По его словам, в ближайшее время первым городом, где появится Bolt Food, станет Таллинн. До конца текущего года сервис также может быть запущен в Латвии, Литве и Южной Африке, в 2020 году - на других рынках Европы и Африки.

Как сообщалось, в планах Bolt - запуск в Украине проката самокатов, рассматриваются Киев, Одесса, Львов.

Сервис по заказу такси Taxify в начале марта провел ребрендинг, изменив название на Bolt.

Впервые Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, пообещав зайти и в другие крупные города страны.

По состоянию на июль 2019 года Bolt работает в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Компания Bolt - европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.