Цены на нефть превысили $60 за баррель

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 7:47 цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48%, до 60,32 доллара за баррель. Показатель во вторник впервые с 14 августа превысил отметку 60 долларов за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,36%, до 56,33 доллара за баррель.

Поддержку рынку оказали данные API, которые показали, что запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 3,5 миллиона баррелей после внезапного роста неделей ранее. Аналитики ждали менее значительного сокращения запасов. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,9 миллиона баррелей.

"Данные по запасам в США на текущей неделе снова станут более важным фактором для рынка, чем обычно, учитывая, что пиковый автосезон в США приближается к концу", — считает управляющий партнер VM Markets Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер.