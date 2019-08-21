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21.08.19 08:11

Госгидрография впервые проведет исследование на реке Припять

Госгидрография совместно с Научным гидрофизическим центром НАН Украины и Чернобыльским радиационно-экологическим биосферным заповедником с 8 по 21 августа проведет экспедиционные исследования в акваториях реки Припять.

госгидрография

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госгидрографии сообщает БизнесЦензор.

"Результаты этих исследований будут использовать для создания новых маршрутов посещения заповедника", - говорится в сообщении.

Объектом исследований является акватория главного навигационного фарватера реки Припять от 30 км до 62 км (в пределах заповедника). Исследования выполняются с использованием специализированного судна "Дельфин" и маломерного судна Aqua Spirit.

Во время экспедиции выполняются гидрографические, гидроакустические, гидрологические исследования, а также радиационно-экологический мониторинг, который позволит изучить радиационный и экологический состояние реки Припять.

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